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Премьер Саксонии заявил, что экономические отношения ФРГ и РФ можно восстановить

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что через несколько лет экономические отношения Германии и России могут быть восстановлены за счет запуска газопровода «Северный поток». Об этом он сообщил в интервью немецкому журналу Focus.

Как отметил политик, отвечая на вопрос, для чего теперь нужен «Северный поток» и будет ли по нему снова поступать газ из России в Германию, энергетическая политика заключается в том, «чтобы сохранять открытыми варианты».

Кречмер также напомнил, что данная инфраструктура стоит около €8 млрд и по ней кроме газа можно транспортировать и водород.

По его мнению, этот трубопровод может стать для следующего президента России способом восстановить экономические связи с Германией. «Северный поток» необходимо ремонтировать сейчас, «чтобы был вариант через пять лет», считает он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у «Северного потока» есть будущее, если у партнеров из западных стран «возродится инстинкт национального интереса».

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