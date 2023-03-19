Крупнейший банк Швейцарии согласился купить Credit Suisse за более чем $2 млрд

Крупнейший банк Швейцарии UBS согласился купить Credit Suisse,который является вторым крупнейшим банком страны, за более $2 млрд. Об этом пишет газета Financial Times.

«UBS согласился приобрести Credit Suisse после того, как увеличил сумму предложения до более $2 млрд», — сообщает издание.

Ранее агентство Bloomberg писало, что власти Швейцарии рассматривают возможность полной или частичной национализации Credit Suisse.

16 марта руководство банка Credit Suisse (CS) сообщило, что займет у Национального банка Швейцарии (местного Центробанка) до 50 млрд швейцарских франков, или примерно $53,7 млрд для «поддержания основной деятельности банка» на оптимальном уровне на фоне резкого падения стоимости акций и стимулирования клиентов сохранить действующие вклады.

Позднее стало известно о переговорах UBS по приобретению Credit Suisse.