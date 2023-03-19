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В Турции заявили, что объем возможных поставок по газовому хабу будет около 40 млрд куб. м

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Emrah Gurel/AP

Турция, возможен, будет поставлять около 40 млрд кубометров газа по создаваемому на ее территории хабу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы Минэнерго страны Фатиха Донмеза.

«Мы не отказались от своих целей, в течение года он [хаб] может начать работу. Теперь у нас есть собственный [черноморский] газ. Мы в состоянии потреблять в год порядка 55-60 млрд куб. м газа, можем обеспечить поставки в систему [газопроводов в рамках хаба] 100 млрд куб. м газа, и если хорошо спланируем, будем поставлять на экспорт 40 млрд куб. м газа», — рассказал министр.

По словам Донмеза, Турцию в рамках хаба не следует рассматривать только как страну-транзитера.

«Турция будет страной, где будет расположен центр международной торговли газом, и создать его планируется в течение года», — отметил он.

Ранее Донмез утверждал, что газовый хаб в Турции начнет работу в 2023 году.

Директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в феврале выразил мнение, что газовый хаб в Турции стабилизирует мировые рынки энергоресурсов.

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