Энергоэксперт Юшков: рост цен на нефть и газ позволил РФ войти в топ-10 экспортеров мира

Попасть в десятку крупнейших экспортеров мира в 2022 году Россия смогла, благодаря росту цен на нефть и газ. Такое мнение в разговоре с «АиФ» выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее сообщалось, что Россия заняла десятое место среди крупнейших экспортеров товаров в прошлом году. Так, Россия смогла увеличить объем экспорта товаров до $591,5 млрд. самый большой рост экспорта из России в 2022 году показали никель и удобрения, сообщал РБК.

В тройку лидеров входят Китай ($3,6 трлн), США ($2,1 трлн) и Германия ($1,7 трлн).

«Экспорт в долларах вырос благодаря росту цен на энергоносители. То есть нефть и газ. Санкции помешали экспорту в плане объема, но спровоцировали рост цен, поэтому в целом экспорт вырос. Также Россия активно экспортировала цветные металлы, уголь, плюс был большой урожай зерновых», — сказал Юшков.

За прошлый год Россия экспортировала никеля и изделий из него на $5,8 млрд, рост к 2021 году составил 190%, удобрений экспортировали на $19,3 млрд, прирост за год составил 54,3%.