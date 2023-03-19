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РИА Новости: РФ вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире по итогам 2022 года

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Arnulf Hettrich/Global Look Press

Россия заняла десятое место среди крупнейших экспортеров товаров в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

По информации агентства, в 2022 году России удалось увеличить объем экспорта товаров до $591,5 млрд. В тройку лидеров входят Китай ($3,6 трлн), США ($2,1 трлн) и Германия ($1,7 трлн).

Сообщается, что сильнее всех свои позиции улучшила Саудовская Аравия, занявшая 19-ю строчку рейтинга, и Норвегия, поднявшаяся на 28-е место.

При этом снижение экспорта отмечается только у двух стран: Японии и Гонконга.

Ранее РБК сообщал, что самый большой рост экспорта из России в 2022 году показали никель и удобрения. За прошлый год Россия экспортировала никеля и изделий из него на $5,8 млрд, рост к 2021 году составил 190%, удобрений экспортировали на $19,3 млрд, прирост за год составил 54,3%.

Самый большой спад зафиксирован в наземном транспорте (на 41,5%), мебели (на 32,2%) и драгоценных металлах (28,8 %).

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