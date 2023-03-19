В Германии сообщили о сохранении рисков чрезвычайной ситуации по газу

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что риски чрезвычайной ситуации по газу в стране сохраняются, сообщает издание Rheinische Post.

«Оптовые цены на газ, которые в конце лета выросли до более чем 300 евро за мегаватт, упали примерно на 50 евро. Это намного больше, чем в 2021 году, но является новой нормой. Мы должны привыкнуть к более высоким ценам, эпоха дешевой энергии из России окончательно прошла», — заявил Мюллер.

По словам чиновника, правительство Германии не может рассчитывать, что следующие зимы тоже будут такими мягкими, как прошедшая.

Ранее глава Федерального сетевого агентства (регулятора) ФРГ Клаус Мюллер заявил, что следующей зимой в Германии могут столкнуться с нехваткой газа.

По словам главы регулятора ФРГ, произойти снижение оптовых цен на электричества может только через полгода или год. Как считает Мюллер, эпоха дешевой энергии из России для Германии точно подошла к концу.