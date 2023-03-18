Диписточник объяснил, почему ООН и Турция не раскрыли сроки зерновой сделки

Организация Объединенных Наций и Турция не называли срока продления «продуктовой сделки» для того, чтобы это удалось в принципе сделать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Нью-Йорке.

«В течение недели ООН и Турция сохраняли некоторую неясность по поводу сроков продления, чтобы гарантировать, что она (продуктовая сделка — «Газета.Ru») продолжит действовать», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь женевской штаб-квартиры ООН Алессандра Веллуччи заявляла, что дискуссии о продлении зерновой сделки продолжаются на всех уровнях, включая уровень генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на 60 дней.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга объявила, что зерновая сделка продлена на 60 дней.