Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В московской квартире взорвалась духовка во время приготовления пищи

112: два человека пострадали при взрыве духового шкафа в Москве
Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

Взрыв духового шкафа произошел в квартире жилого дома в районе Марьино в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, духовка взорвалась во время приготовления пищи.

«Два человека на кухне получили травмы из-за осколков стекла», — отмечается в сообщении.

Медики оказали помощь пострадавшим.

Официальной информации МЧС по данному инциденту не поступало.

В декабре в Удмуртии 13-летний школьник, оставшись один дома, едва не сжег квартиру, пытаясь приготовить еду. Подросток решил приготовить себе чипсы, но перегрел масло. Мальчик попытался справиться с огнем самостоятельно. Сначала он схватил огнетушитель, но тот оказался нерабочим. Затем попробовал сбить пламя тряпкой, однако это не помогло.

Не поддавшись панике, школьник позвонил по номеру 112, объяснил ситуацию диспетчеру и, забрав собаку, выбежал из квартиры на улицу. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на кухне площадью около шести квадратных метров.

Ранее в Германии девятилетний ребенок устроил взрыв духовки, грея в ней термометр.
 
Теперь вы знаете
Как устроена гибридная война — от переманивания рабов до покушений в Москве
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!