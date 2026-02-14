В московской квартире взорвалась духовка во время приготовления пищи

112: два человека пострадали при взрыве духового шкафа в Москве

Взрыв духового шкафа произошел в квартире жилого дома в районе Марьино в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, духовка взорвалась во время приготовления пищи.

«Два человека на кухне получили травмы из-за осколков стекла», — отмечается в сообщении.

Медики оказали помощь пострадавшим.

Официальной информации МЧС по данному инциденту не поступало.

В декабре в Удмуртии 13-летний школьник, оставшись один дома, едва не сжег квартиру, пытаясь приготовить еду. Подросток решил приготовить себе чипсы, но перегрел масло. Мальчик попытался справиться с огнем самостоятельно. Сначала он схватил огнетушитель, но тот оказался нерабочим. Затем попробовал сбить пламя тряпкой, однако это не помогло.

Не поддавшись панике, школьник позвонил по номеру 112, объяснил ситуацию диспетчеру и, забрав собаку, выбежал из квартиры на улицу. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на кухне площадью около шести квадратных метров.



Ранее в Германии девятилетний ребенок устроил взрыв духовки, грея в ней термометр.