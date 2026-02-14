Размер шрифта
Фигуристка Петросян провела заключительную тренировку перед вылетом на Олимпиаду

Российская фигуристка Петросян провела заключительную тренировку перед ОИ
Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела заключительную тренировку в Москве перед вылетом в Италию на Олимпиаду, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

После тренировки Петросян отправилась готовиться к вылету. Она должна прибыть в Милан утром 15 февраля. Также вместе со спортсменкой полетит хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

Соревнования среди женщин на Олимпиаде начнутся 17 февраля, когда фигуристки представят свои короткие программы.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее российская фигуристка рассказала, готова ли Петросян к тому, что судьи будут строго ее оценивать.
 
