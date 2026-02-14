Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

На Украине назвали вопрос, который Киев поднимет на переговорах в Женеве

Умеров: Киев поднимет вопрос энергетического перемирия на переговорах в Женеве
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Киев поднимет вопрос «энергетического перемирия» на предстоящих переговорах в Женеве. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров на пресс-конференции в Мюнхене, пишет РИА Новости.

Журналист спросил у экс-министра обороны страны, входящего в делегацию украинских переговорщиков, будет ли в Женеве обсуждаться «энергетическое перемирие».

«Мы будем касаться этого вопроса, но мы не можем говорить об этом публично», — заявил Умеров.

17 и 18 февраля в Женеве пройдет очередной, третий раунд переговоров России, Украины и США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на этот раз российскую делегацию возглавит помощник российского лидера Владимир Мединский.

На этих переговорах, сообщал Зеленский, будет обсуждаться территориальный вопрос. Кроме того, предметом обсуждения станет предложение США создать свободную экономическую зону на Донбассе, с чем не соглашаются ни Украина, ни Россия.

Ранее военный эксперт оценил действия России после «энергетического перемирия».
 
Теперь вы знаете
Как устроена гибридная война — от переманивания рабов до покушений в Москве
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!