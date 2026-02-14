На Украине назвали вопрос, который Киев поднимет на переговорах в Женеве

Киев поднимет вопрос «энергетического перемирия» на предстоящих переговорах в Женеве. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров на пресс-конференции в Мюнхене, пишет РИА Новости.

Журналист спросил у экс-министра обороны страны, входящего в делегацию украинских переговорщиков, будет ли в Женеве обсуждаться «энергетическое перемирие».

«Мы будем касаться этого вопроса, но мы не можем говорить об этом публично», — заявил Умеров.

17 и 18 февраля в Женеве пройдет очередной, третий раунд переговоров России, Украины и США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на этот раз российскую делегацию возглавит помощник российского лидера Владимир Мединский.

На этих переговорах, сообщал Зеленский, будет обсуждаться территориальный вопрос. Кроме того, предметом обсуждения станет предложение США создать свободную экономическую зону на Донбассе, с чем не соглашаются ни Украина, ни Россия.



