Сикорский усомнился в праве США на ведущую роль в переговорах по Украине

Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил сомнения относительно права США играть лидирующую роль в переговорах по Украине, объяснив это сокращением финансового участия Вашингтона в поставках вооружения Киеву. Его слова приводит РИА Новости.

«Для Соединенных Штатов было естественно играть ведущую роль в этих переговорах, когда США оказывали основную военную помощь. Но я бы особенно хотел, чтобы наши американские гости знали. Сейчас мы расплачиваемся за эту войну», — сказал Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он подчеркнул, что Польша самостоятельно закупает американское вооружение для последующей отправки в Украину, в то время как прямые поставки из США прекратились. Сикорский также отметил отсутствие перспектив принятия соответствующего пакета помощи в Конгрессе США.

В связи с этим министр настаивает на участии Европейского союза в переговорном процессе по Украине, отметив важность результата конфликта для европейского содружества.

В начале февраля Сикорский заявил, что с начала российско-украинского конфликта европейские государства предоставили Украине помощь, суммарный объем которой оценивается примерно в €200 млрд.

Ранее Европа подвергалась критике за самоустранение от переговоров по украинскому конфликту.
 
