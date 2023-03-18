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«ЦИАН.Аналитика»: съемное жилье в крупных городах России за год подешевело на 11–15%

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

В марте 2023 года средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры на столичном рынке недвижимости снизилась на 11,6%. В текущем месяце этот показатель составил 43,3 тыс. рублей против 49 тыс. руб. годом ранее, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные компании «ЦИАН.Аналитика».

При этом схожая тенденция в текущем месяце наблюдалась и на рынке двухкомнатных квартир. В этом сегменте средняя стоимость месячной аренды сократилась год к году более чем на 15%, уточняется в статье.

«Стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в Москве в марте 2023 г. снизилась год к году на 11,6% с 49 000 до 43 300 руб., двухкомнатной — на 15,6% с 84 400 до 71 200 руб.», — говорится в материале.

Снижение также наблюдалось и на других крупных рынках недвижимости, включая Московскую и Ленинградскую области, а также в Санкт-Петербурге, где падение ставок составило 12,1% и 13% соответственно, заключается в заметке.

26 февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные компании «ЦИАН.Аналитика» сообщила, что по итогам февраля 2023 года средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в крупнейших городах России, а также Московской и Ленинградской областях незначительно снизилась по сравнению с данными за январь. К концу зимнего периода этот показатель сократился на 0,4% — до 21,2 тыс. рублей в месяц.

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