Мишустин: в ближайшие восемь лет плановые проверки затронут лишь объекты высокого риска

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только на объектах высокого риска. Его слова передает РИА Новости.

Как уточнил Мишустин, это делается в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности для снижения административной нагрузки. По его словам, проверки затронут лишь объекты, относящиеся к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.

Премьер также заявил, что соответствующее постановление уже подписано, и оно позволит сохранить тренд на улучшение делового климата в России.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что режим отмены плановых проверок бизнеса в РФ будет продлен на 2023 год. Глава государства отметил, что экономика России адаптировалась к новым условиям, а пик сложностей пройден.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на председателя Российского союза промышленников и предпринимателей по разрешительной и контрольно-надзорной деятельности Валерия Казикаева сообщало, что число проверок бизнеса в России в 2022 году сократилось втрое по сравнению с годом ранее и стало минимальным в истории.