Помощник президента Ушаков: Россия и Китай достигнут товарооборота в $200 млрд уже в 2023 году

Россия и Китай увеличат товарооборот до $200 млрд раньше запланированного срока — уже в текущем году. По итогам 2022-го страны достигли отметки $185 млрд, приводит слова помощника президента РФ Юрия Ушакова РИА Новости.

Он напомнил, что темпы роста двустороннего товарооборота между странами по итогам последних нескольких лет составили 30% ежегодно. Таким образом, планки в $200 млрд удастся достичь раньше 2024 года.

«Поставленная двумя руководителями (президентом России Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином — «Газета.Ru») цель достичь товарооборота в 200 млрд долларов будет уже реализована не к 2024 году, как планировалось, а в 2023-м», — заявил Ушаков.

Он также добавил, что в настоящее время Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером для России. Свой статус КНР укрепил на фоне масштабных международных санкций против РФ.

17 марта посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что объем торгового оборота между Россией и Китаем по итогам прошлого года вырос до $190 млрд. Объем экспорта в РФ высокотехнологичной продукции, автомобилей и запчастей увеличился на 51% и 45% соответственно.