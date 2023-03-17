Боррель: Евросоюз выделит €9 млн на улучшение вооружения армии Северной Македонии

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС выделит €9 млн из Европейского фонда мира на улучшение вооружения армии Северной Македонии. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает ТАСС.

«Я рад объявить, и я объявил сегодня на Совете, что ЕС выделит 9 млрд, то есть €9 млн из Европейского фонда мира на улучшение вооружения армии Северной Македонии», — сказал он.

Боррель также отметил, что Евросоюз планирует «оказывать поддержку Северной Македонии в борьбе с гибридными угрозами», которые, по его словам, являются «платой этой страны за выбор пути евроинтеграции».

Ранее президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявлял, что продолжит развивать военное сотрудничество с Турцией. Он напоминал, что благодаря сотрудничеству двух стран северомакедонские военные проходят обучение в турецких военных училищах.

До этого Пендаровски говорил, что его страна вошла в пятерку государств, предоставивших максимальный объем вооружения Украине. Он также признавал, что на первом месте, с огромным отрывом от остальных, находятся США.