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Сбер может направить на дивиденды за прошлый год рекордные 565 млрд рублей

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Сбербанк может направить на выплату дивидендов своим акционерам по итогам 2022 года рекордные 565 млрд руб. или 25 руб. за одну ценную бумагу. Об этом журналистам сообщил президент банка Герман Греф.

«Достаточность капитала Сбербанка после выплаты дивидендов будет выше ограничений ЦБ и лимитов, установленных наблюдательным советом. Мы показали наши прогнозы на 2023 год, в соответствии с ними продолжим развиваться за счет капитализации чистой прибыли», — отметил Греф.

Как ранее написала газета «Коммерсант», решение о выплате дивидендов за 2022 год ранее рекомендовал принять наблюдательный совет Сбера. Дата фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 11 мая, говорилось в статье.
Как правило, компании могут принять решение о выплате дивидендов акционерам, основываясь на собственных финансовых результатах.

В период с января по февраль этого года Сбер продемонстрировал хорошие результаты и заработал 225 млрд руб. чистой прибыли. По итогам прошлого года показатель оказался рекордным – 1 трлн 246 млрд.

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