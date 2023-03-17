Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в четвертый раз подряд

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Центробанк на заседании совета директоров в пятницу оставил ключевую ставку неизменной в четвертый раз подряд – на уровне 7,5% годовых.

Регулятор объяснил свое решение в том числе снижением инфляционных ожиданий россиян.

Участники рынка ожидали, что Банк России сохранит ключевую ставку на отметке 7,5%.

«У ЦБ все еще есть возможность удерживать ключевую ставку на уровне 7,5% в марте. Релиз по инфляции за февраль вышел лучше ожиданий. За счет эффекта базы прошлого года уже в марте годовая инфляция резко замедлится. И пусть это формальная история, но она может благоприятно сказаться на инфляционных ожиданиях населения», — отметил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

По его словам, с момента последнего заседания ЦБ по ключевой ставке несколько ослаб рубль, что является проинфляционным фактором. Цены на нефть не сильно изменились, добавил эксперт.

«В то же время дифференциал ставок с американскими гособлигациями после февральского роста резко снизился на фоне проблем у банков США. Полагаю, что к концу текущего года ключевую ставку удастся удержать на уровне не выше 8%», — спрогнозировал Короев.

В 2021 году Банк России повышал ключевую ставку восемь раз подряд. В 2022 году ЦБ последовательно снижал ключевую ставку с 20% годовых в марте. С этого момента по 16 февраля ставка была уменьшена на 12,5 процентных пункта до 7,5%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть