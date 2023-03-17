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Украина проголосовала за переименование Южной железной дороги в Харьковскую

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Carlos Barria/Reuters

Министр цифровой информации Украины Михаил Федоров заявил, что украинские граждане проголосовали за переименование Южной железной дороги в Харьковскую. Об этом Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

Министр отметил, что украинцы выбрали новое название через приложение «Дия».

«К опросу присоединились более 860,4 тыс. пользователей. Большинство из них поддержали вариант Харьковская железная дорога — 335,6 тыс. голосов», — написал он.

Ранее глава международного комитета Совфеда России Григорий Карасин заявлял, что заявления Киева о переименовании России в «Московию» указывают на «диагноз» украинских пропагандистов.

11 марта президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименования РФ в Московию.

На Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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