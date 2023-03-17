ЛДПР предлагает законопроект о накопительных счетах для новорожденных россиян, сообщает газета »Известия».

«ЛДПР подготовила законопроект, который предполагает создание с 2024 года накопительных счетов для каждого новорожденного россиянина. При этом финансироваться они должны прежде всего за счет дополнительных нефтегазовых доходов, аккумулируемых в настоящее время в Фонде национального благосостояния. Пополнять счета по желанию смогут и родственники», — указано в сообщении.

Отмечает, что согласно пояснительной записке, накопительный счет должен ежегодно пополняться до совершеннолетия ребенка — после этого, средства переходят под его полный контроль в течение пяти лет — если за этот срок они не будут использованы, то деньги будут переведены на пенсионный счет.

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