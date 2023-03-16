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Новак и бен Сальман обсудили ситуацию на рынке нефти и сделку ОПЕК+

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Eric Gay/AP

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Сальман Аль Сауд обсудили на встрече в Эр-Рияде ситуацию на мировом рынке нефти и соглашение ОПЕК+. Об этом сообщает Саудовское агентство печати (SPA).

В публикации отмечается, что Новак и бен Сальман обсудили усилия ОПЕК+ по обеспечению стабильности и баланса на рынке нефти. Кроме того, стороны подтвердили приверженность решению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки (б/с) с ноября, которое было принято на встрече альянса в октябре.

Ранее бен Сальман заявил, что энергетические компании Саудовской Аравии сократят добычу нефти, если западные страны установят предельные цены на сырье из ближневосточной страны. 

Подобные меры в обозримой перспективе приведут к волатильности и нестабильности поставок на мировом энергетическом рынке. По этой причине Саудовская Аравия будет вынуждена принимать ответные действия на подобные шаги западных стран, пояснил он.

15 марта министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что страна откажется поставлять нефть странам, которые введут «потолок» цен на саудовские поставки. Данное заявление он сделал в ответ на инициативу No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC), подразумевающую возможность США предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК и их партнерам.

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