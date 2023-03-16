Путин назвал «хорошей музыкой» показатели профицита торгового баланса России в 2022 году

Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей назвал «хорошей музыкой» показатели профицита российского торгового баланса по итогам прошлого года. Как уточнил глава государства, профицит в 2022 году достиг $332 млрд. Слова Путина приводит ТАСС.

«Мы с вами находимся в Доме музыки. Вот такая хорошая музыка», — сказал президент.

Путин отметил, что Россия смогла компенсировать закрытие для нее рынков Запада и расширила торговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира.

«Нам удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков, расширить внешнеторговые контакты РФ с государствами быстро растущих регионов мира», — отметил глава государства.

По словам Путина, Россия еще до всех нынешних кризисных явлений и начала спецоперации на Украине постепенно проводила переориентацию на быстро развивающиеся рынки.

«А теперь ситуация сложилась таким образом, что выяснилось — мы делали это не напрасно. Более того, даже делали меньшими темпами, чем должны были бы делать. Но ничего. Дело в том, что мы этот тренд просто продолжаем», — заключил глава государства.



По его словам, за 2022 год товарооборот с этими регионами мира рос двузначными темпами и продолжает увеличиваться сейчас.