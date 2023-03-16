Путин: экономика РФ начинает развиваться «по новой модели»

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика РФ начинает развиваться «по новой модели». Об этом он сообщил во время выступления на съезде РСПП, передает РИА Новости.

По его словам, промышленники и предприниматели особенно востребованы сейчас, когда российская экономика «начинает развиваться по новой модели».

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина по ходу пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что очень большую роль в устойчивости российской экономики сыграла ее быстрая адаптируемость, а не только высокие цены на товары экспорта.

Глава ЦБ указала, что именно участники рынка смогли найти новые логистические маршруты новых производителей. Набиуллина отметила, что наблюдается быстрое восстановление импорта.

Кроме того, Эльвира Набиуллина сообщила, что, согласно прогнозу Банка России, динамика ВВП перейдет в положительную область в середине 2023 года.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель боевых действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.