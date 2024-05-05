Российский пловец: нас не считают за людей на Олимпиаде

Российский пловец, олимпийский чемпион Климент Колесников заявил, что на парижской Олимпиаде россиян не считают за людей, передает «МК-Спорт».

«Нас абсолютно во всем ограничивают, всего лишают! Начиная с того, что ты приезжаешь на Олимпиаду не как спортсмен, а как обычный человек. И за человека тебя там не считают», — сказал Колесников.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры в столице Франции стартуют 26 июля. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов и по окончании Игр 2024 года станет вторым городом, трижды принимавшим летние Олимпийские игры, после Лондона.

Ранее в МИД РФ назвали уродством изменения в олимпийском движении.