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Названо число кредитных карт, выданных в России в феврале

НБКИ: в России в феврале выдано почти 935 тысяч кредитных карт

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В феврале 2023 года в России выдано почти 935 тыс. кредитных карт, что на 7,8% больше, чем в предыдущем месяце, передает RT со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом этот показатель сократился на 16,2%.

«С августа 2022 года количество новых выданных кредитных карт в основном снижалось. Такая динамика объясняется прежде всего тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, выбирают сберегательную модель финансового поведения и не стремятся наращивать свои обязательства», — заключил собеседник RT.

Наибольшее количество кредиток в феврале 2023-го выдано в Москве (69 тыс.), Московской области (51,1 тыс.), Краснодарском крае (34,9 тыс.), Санкт-Петербурге (34,6 тыс.) и Республике Башкортостан (33,4 тыс.).

Ранее операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала, от чего зависит лимит кредитной карты.

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