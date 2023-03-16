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ЦБ Швейцарии готов предоставить ликвидность рухнувшему банку Credit Suisse

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Arnd Wiegmann/Reuters

Национальный банк Швейцарии (НБШ, Центробанк страны) и швейцарский финансовый регулятор (FINMA) готовы предоставить помощь банку Credit Suisse, акции которого обвалились. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление НБШ.

В нем говорится, что Национальный банк Швейцарии и FINMA «обеспечат Credit Suisse ликвидностью» в случае необходимости.

«Проблемы некоторых банков в США не несут прямого риска для швейцарских финансовых рынков», — заявили в НБШ.

Там пояснили, что «строгие требования к капиталу и ликвидности, предъявляемые к швейцарским финансовым учреждениям, обеспечивают их стабильность».

«Credit Suisse выполняет требования к капиталу и ликвидности, предъявляемые к системно значимым банкам», — отмечается в заявлении.

Согласно оценке НБШ и FINMA, биржевая стоимость данного банка и стоимость его долговых ценных бумаг значительно пострадала от реакции рынка на банкротство американского Silicon Valley Bank.

Акции Credit Suisse обрушились 15 марта почти на 24,2%, впервые опустившись ниже отметки в два швейцарских франка.

Ранее американский инвестор, финансовый обозреватель и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки заявил, что Credit Suisse обанкротится следующим после краха американского Silicon Valley Bank (SVB).

Credit Suisse является вторым по величине швейцарским банком, а также одним из старейших в Европе.

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