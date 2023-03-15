Росстат зафиксировал недельную инфляцию на уровне 0,02%, сообщает ТАСС.

Отмечается, что начало марта показало рост потребительских цен на 0,02% по всей России, а с начала года цены выросли на 1,32%.

Кроме того, по данным Росстата, в период с 28 февраля по 6 марта в РФ наблюдалась нулевая инфляция.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с членами фракции КПРФ в Государственной думе заявил, что инфляция в России постепенно снижается и сейчас находится на отметке ниже 4% годовых, то есть даже ниже установленного Центробанком показателя.

По его словам, есть определенные отрасли, которые показали рост. Основным лидером стало сельское хозяйство, которое подросло на 10,2%. Кроме того, в прошлом году было собрано 157 млн тонн зерновых, что является рекордом.