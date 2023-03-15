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Wildberries закрыла несколько пунктов выдачи заказов на фоне забастовки работников

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Несколько пунктов выдачи заказов Wildberries было закрыто из-за угроз в адрес компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе ретейлера.

«Было закрыто несколько таких пунктов, из них мы вывозим товары, которые принадлежат нам и продавцам-предпринимателям, покупателей мы проинформировали о переносе их заказов в другие пункты», — сообщил представитель Wildberries.

В компании отметили, что сотрудничество с «партнерами, которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса» будет приостановлено в целях безопасности.

По всей России 15 марта проходит забастовка работников пунктов выдачи Wildberriеs. Они недовольны новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100-процентным штрафом за возврат товара. По данным СМИ, не работает около трети ПВЗ в Москве. В Wildberries отказались выполнять требования владельцев пунктов выдачи.

Ранее сообщалось, что Wildberries увольняет участвующих в забастовке сотрудников пунктов выдачи.

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