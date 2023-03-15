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«Страна.ua»: таможня Одессы требовала взятки с перевозчиков продовольствия

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Работники таможенной службы Одесской области требовали с водителей взятки во время доставки продовольствия, которое поступило в регион по зерновому коридору. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу правления Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктора Берестенко.

«Наши водители продолжают платить взятки с зернового коридора, таможенники требуют 0,4 доллара за тонну и 1 тыс. долларов за коносаментную партию. Сумма кеша на суше минимум — 20 млн гривен (550 тыс. долларов)», — утверждает Берестенко.

Как подчеркивается, работники правопорядка берут от 2 до 4% от цены контракта за зерновые и растительное масло и объясняют это тем, что все финансирование направлено на поддержку украинских военных.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «холодным душем» для США и ЕС продление зерновой сделки на 60 дней. Захарова также отметила, что не менее «лицемерными» являются утверждения США о том, что российский сельскохозяйственный экспорт не подпадает под санкции.

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