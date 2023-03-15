Замминистра финансов Сазанов: ставку взноса бизнеса в бюджет определят после 25 марта

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что ставку единовременного взноса бизнеса в бюджет могут определить после 25 марта, когда российские компании сдадут декларации по налогу на прибыль. Поступления от этого платежа ожидаются в четвертом квартале 2023 года, добавил замминистра. Его процитировал «Прайм».

«Ставку можно будет определить точно только после того, как сдадут декларации по налогу на прибыль за 2022 год, а это произойдет 25 марта», — сказал Сазанов.

Замминистра уточнил, что есть два фактора, которые повлияют на это.

«…сумма, которая будет собираться и, соответственно, ставка, а ставку можно будет определить, когда будут сданы декларации по налогу на прибыль, 25 марта — в начале апреля, соответственно», — добавил он.

Отвечая на вопрос, попадут ли под этот платеж банки, Сазанов уточнил: «Сейчас я не слышал о таких исключениях».

В начале февраля этого года первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году однократного добровольного взноса.