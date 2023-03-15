The Globe and Mail: банки Канады переманивают клиентов разорившегося Silicon Valley Bank

Несколько крупных канадских банков решили переманить себе клиентов разорившегося американского Silicon Valley Bank (SVB). Об этом пишет газета The Globe and Mail, ссылаясь на источники.

В публикации отметили, что как минимум три канадских банка начали распространять информацию о том, что они готовы помочь компаниям, ранее сотрудничавшим с SVB и ищущим новый банк.

По данным газеты, такой подход канадских банков может усложнить продажу самого SVB, так как мало кто захочет приобретать банк, если у него нет клиентов. Однако уход клиентов в другие банки практически невозможно остановить.

Ранее в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники писала, что кредиторы банка SVB, потерпевшего банкротство, объединились между собой для того, чтобы извлечь прибыль после краха финансовой организации.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что мировые финансовые рынки потеряли $465 млрд всего за два дня на фоне банкротства американского SVB. В публикации отметили, что на фоне паники на рынке из-за краха SVB сильнее всего пострадали котировки американских региональных банков. Например, индекс KBW Regional Banking сократился на 7,7%. Акции First Republic рухнули на 73% за три сессии, отчего этот банк стал лидером по потерям.