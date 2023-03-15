Bloomberg: группа стран ЕС призвала снизить лимит цен на нефть из РФ до $51,45 за баррель

Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до $51,45 за баррель, сообщает Bloomberg.

Эти страны требуют, чтобы порог был установлен на уровне 5% ниже рыночных цен.

Как ожидается, 15 марта представители стран Евросоюза начнут обсуждение пересмотра потолка цен на нефть из России.

Ранее в Министерстве финансов США подсчитали, что 75% нефти Россия продает без посредничества западных сервисов.

Стало известно, что у Нью-Дели нет обязательств по покупке российской нефти стоимостью ниже ограничения, введенного со стороны G7, Евросоюза (ЕС) и Австралии, поскольку страна официально не присоединялась к ограничению.

По словам собеседников Reuters, Индия не подписывала никакого соглашения с западными странами о присоединении к введению предельной цены на российскую нефть. На прошлой неделе агентство Bloomberg написало, что правительство Индии отказалось идти против западных санкций в отношении Москвы и намерено соблюдать потолок цен на нефть, принятый странами G7, ЕС и Австралией.