Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минтранс: правительство России выделит 300 млрд рублей на выкуп иностранных самолетов

close
100%
Freepik

Министр транспорта РФ Виталий Савельев в рамках доклада на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры заявил, что правительство намерено выделить 30 млрд руб. на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что «Аэрофлот» уже выкупил 10 дальнемагистральных самолетов.

«Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей. ... И правительство выделило уже порядка 300 миллиардов рублей», — поделился министр.

Он также рассказал, что более 70 самолетов российских авиакомпаний остались за рубежом после введения санкций. По его словам, сейчас в России используется 1 297 самолетов, из них 1 167 — пассажирские.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что российская авиация смогла выстоять, несмотря на множество введенных против нее санкций. Спустя год после начала спецоперации на Украине российские перевозчики продолжают эксплуатировать 467 единиц Airbus и Boeing – год назад их было 544.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть