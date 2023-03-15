Минтранс: правительство России выделит 300 млрд рублей на выкуп иностранных самолетов

Министр транспорта РФ Виталий Савельев в рамках доклада на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры заявил, что правительство намерено выделить 30 млрд руб. на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что «Аэрофлот» уже выкупил 10 дальнемагистральных самолетов.

«Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей. ... И правительство выделило уже порядка 300 миллиардов рублей», — поделился министр.

Он также рассказал, что более 70 самолетов российских авиакомпаний остались за рубежом после введения санкций. По его словам, сейчас в России используется 1 297 самолетов, из них 1 167 — пассажирские.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что российская авиация смогла выстоять, несмотря на множество введенных против нее санкций. Спустя год после начала спецоперации на Украине российские перевозчики продолжают эксплуатировать 467 единиц Airbus и Boeing – год назад их было 544.