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E.ON: германский энергетический концерн полностью списал свою долю в «Северном потоке»

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Hannibal Hanschke/Reuters

Германский энергетический концерн E.ON полностью списал свою долю в «Северном потоке». Об этом сообщается в годовом отчете компании.

Сообщается, что концерн владел долей в 15,5% в компании Nord Stream AG — операторе газопровода «Северный поток».

«В условиях повышенной неопределенности и на фоне повреждения обеих ниток «Северного потока — 1» эти инвестиции были списаны до их справедливой стоимости, равной нулю, по состоянию на 31 декабря 2022 года», — говорится в отчете.

В документе уточняется, что снижение составляет примерно €1,2 млрд по сравнению с 2021 годом.

Ранее президент России Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» совершенным на государственном уровне терактом. Он добавил, что российской стороне сложно проводить собственное расследование теракта, так как ее не пускают на место происшествия.

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