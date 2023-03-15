Спикер правящей партии Мутсвангва заявил о желании Зимбабве работать с Россией по добыче алмазов

Власти Зимбабве рассчитывают на взаимодействие с Россией в сфере добычи и обработки алмазов. Кроме того, в список интересов страны также входит наращивание сотрудничества с Москвой в области добычи лития, приводит слова спикера правящей партии ZANU-PF Кристофера Мутсвангви РИА Новости.

«Зимбабве сейчас вышла на четвертое место по добыче алмазов в мире. Мы работаем с «Алросой», они занимаются геологоразведкой. Мы настроены и дальше работать с российскими компаниями, занимающимися добычей и обработкой алмазов. Эта индустрия очень хорошо развита в России. Другая сфера — это добыча лития», — заявил Мутсвангва.

По его словам, Зимбабве обладает достаточной ресурсной базой для наращивания объемов добычи лития на территории страны. Это позволит африканскому государству осуществить переход с углеводородного топлива к электрическому транспорту.

«Зимбабве входит в пятерку стран, обладающих крупнейшими залежами лития. А постепенный переход от углеводородного топлива к электрическому транспорту как раз позволит нам развивать сотрудничество с Россией, которая является крупнейшим игроком в энергетике в мире», — заключил политик.

5 января государственная корпорация «Роскосмос» сообщила о начале сотрудничества с Республикой Зимбабве по созданию и запуску малых спутников. Речь шла о планах по созданию аппаратов образовательного и связного назначения.