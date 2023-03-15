Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Independent: жизнь россиян почти не изменилась за год западных санкций

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

В настоящее время экономика России чувствует себя гораздо лучше вопреки различным прогнозам и ожиданиям международных экономистов и аналитиков. Несмотря на обширные санкции, которые ввели западные страны, жизнь рядовых граждан почти не изменилась, пишет обозреватель издания Independent Дэвид Макхью.

«Западные санкции ударили по российским банкам, богатым людям и импорту технологий. Но после года далеко идущих ограничений, направленных на ослабление военной мощи Москвы, экономическая жизнь простых россиян не сильно отличается от той, что была до февраля 2022 года», — говорится в материале.

На относительно неплохое экономическое состояние страны указывает в том числе отсутствие массовой безработицы, резкого падения национальной валюты и сохраняющееся присутствие на внутреннем рынке международных брендов вопреки уходу ряда зарубежных производителей и компаний, уточняется в заметке.

«Ассортимент в супермаркете практически не изменился, по-прежнему доступны международные бренды или их заменяют местные заменители. Толпы, возможно, и поредели в некоторых московских торговых центрах, но не сильно. Некоторые иностранные компании, такие как McDonald's и Starbucks, были захвачены местными владельцами, которые добавили разные названия в практически одно и то же меню», — заключается в статье.

14 марта президент России Владимир Путин счел значимым результатом 2022 года кратное повышение экономического суверенитета РФ. За год действия масштабных западных санкций страна сумела пройти важный этап своего развития, а трудности лишь пошли на пользу российской экономике.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть