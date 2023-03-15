Independent: жизнь россиян почти не изменилась за год западных санкций

В настоящее время экономика России чувствует себя гораздо лучше вопреки различным прогнозам и ожиданиям международных экономистов и аналитиков. Несмотря на обширные санкции, которые ввели западные страны, жизнь рядовых граждан почти не изменилась, пишет обозреватель издания Independent Дэвид Макхью.

«Западные санкции ударили по российским банкам, богатым людям и импорту технологий. Но после года далеко идущих ограничений, направленных на ослабление военной мощи Москвы, экономическая жизнь простых россиян не сильно отличается от той, что была до февраля 2022 года», — говорится в материале.

На относительно неплохое экономическое состояние страны указывает в том числе отсутствие массовой безработицы, резкого падения национальной валюты и сохраняющееся присутствие на внутреннем рынке международных брендов вопреки уходу ряда зарубежных производителей и компаний, уточняется в заметке.

«Ассортимент в супермаркете практически не изменился, по-прежнему доступны международные бренды или их заменяют местные заменители. Толпы, возможно, и поредели в некоторых московских торговых центрах, но не сильно. Некоторые иностранные компании, такие как McDonald's и Starbucks, были захвачены местными владельцами, которые добавили разные названия в практически одно и то же меню», — заключается в статье.

14 марта президент России Владимир Путин счел значимым результатом 2022 года кратное повышение экономического суверенитета РФ. За год действия масштабных западных санкций страна сумела пройти важный этап своего развития, а трудности лишь пошли на пользу российской экономике.