WSJ: кредиторы SVB объединились для получения прибыли после краха банка

Кредиторы банка Silicon Valley Bank (SVB), потерпевшего банкротство, объединились между собой для того, чтобы извлечь прибыль после краха финансовой организации. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, в выходные инвесторы приняли решение купить облигации материнской финансовой группы SVB. В настоящее время группа финансовых организаций совместно владеет значительной частью ценных бумаг на сумму $3,4 млрд.

«Если активы SVB Financial получат достаточно высокую оценку на любом таком аукционе, группа держателей облигаций может получить прибыль. Когда активы компании продаются в результате банкротства, вырученные средства часто поступают к ее кредиторам», — говорится в материале.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Мировые финансовые рынки потеряли $465 млрд всего за два дня на фоне банкротства американского Silicon Valley Bank. Крах SVB спровоцировал падение на мировом финансовом рынке из-за опасений, что другим банкам тоже может грозить недофинансирование из-за потерь по их облигациям. В понедельник доходность казначейских облигаций США колебалась после падения на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система отложит повышение ставок из-за потрясений в банковской системе.