В США подсчитали, что 75% нефти Россия продает без посредничества западных сервисов

В Министерстве финансов США подсчитали, что 75% нефти Россия продает без посредничества западных сервисов, сообщает РИА Новости.

«Четверть российской торговли нефтью осуществляется с использованием тех или иных западных сервисов, три четверти – с использованием незападных сервисов», — заявил заместитель министра финансов США Бен Харрис, выступая в Американском институте предпринимательства.

Ранее стало известно, что у Нью-Дели нет обязательств по покупке российской нефти стоимостью ниже ограничения, введенного со стороны G7, Евросоюза (ЕС) и Австралии, поскольку страна официально не присоединялась к ограничению.

По словам собеседников Reuters, Индия не подписывала никакого соглашения с западными странами о присоединении к введению предельной цены на российскую нефть. На прошлой неделе агентство Bloomberg написало, что правительство Индии отказалось идти против западных санкций в отношении Москвы и намерено соблюдать потолок цен на нефть, принятый странами G7, ЕС и Австралией.