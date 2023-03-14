«Интерфакс»: Минфин предложил правительству выпустить «патриотические» облигации

Российский Минфин направил в правительство предложение о выпуске так называемых патриотических гособлигаций. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение источника, знакомого с ходом обсуждения.

По словам собеседника агентства, соответствующее предложение ведомство в письменной форме представило кабмину в конце февраля в рамках плана Минфина по развитию механизмов и инструментов на финрынке для обеспечения финансового суверенитета России.

Как рассчитывают в Министерстве финансов, бумаги станут выпускать от лица правительства, а распространять среди населения посредством банков, финансовых платформ и других институтов финансового рынка. Иные детали, включая потенциальные объемы размещений, пока не сообщаются.

В настоящее время государство может использовать облигации федерального займа для физлиц (ОФЗ-н) для привлечения денег в бюджет страны. В марте прошлого года Минфин приостановил размещение облигаций «в связи с ухудшением условий осуществления заимствований». Их выпуск не планируют возобновлять.

Во второй половине ноября министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что предложения Минфина по обмену евробондов на ОФЗ не устроило банкиров.