Глава МИД Британии Клеверли: «не так просто» конфисковать замороженные активы России

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли ответил на вопрос парламентария о конкретном плане правительства Соединенного Королевства по конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, «простая истина заключается в том», что «это не так просто» сделать, как предполагает данный вопрос.

«Дело в том, что конфликты в мире были и раньше. Были и виновные», — заявил он.

Дипломат обратил внимание, что в прошлом «никогда не было конфискации активов».

«Мы должны быть уверены, что соблюдаем внутренние и международные законы», — продолжил он.

Также Клеверли указал, что правительство Британии внимательно рассматривает предложения по этому вопросу, которые в настоящее время изучаются и проверяются партнерами страны. Он отметил, что Лондон будет добиваться наказания РФ за конфликт на Украине.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва примет все необходимые меры для защиты своих законных интересов, если страны Евросоюза конфискуют российские активы и передадут их Украине.

Постоянные представители стран ЕС на заседании в Брюсселе 15 февраля утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных активов Российской Федерации в пользу Украины.