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Bangkok Post: на электростанции в Таиланде пропала труба с радиоактивным цезием

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Александр Вильф/РИА «Новости»

На электростанции в Таиланде пропала труба с радиоактивным изотопом цезий-137, сообщает Bangkok Post

Труба пропала на объекте компании National Power Plant 5A в тайском городе Прачинбури.

Компания National Power Plant предложила вознаграждение в размере 50 тысяч бат (около $1500) за информацию, которая поможет обнаружить трубу.

В январе этого года капсула с радиоактивным цезием была потеряна во время транспортировки из шахты в Австралии. Капсула с радиоактивным цезием-137 выпала из датчика, который используется в горнодобывающей промышленности, когда его перевозили на грузовике. Опасная деталь была длиной около 8,5 мм, ее пропажу обнаружили 9 дней спустя.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС была впервые полностью обесточена с ноября 2022 года.

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