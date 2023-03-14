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Сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru начал работать с самозанятыми

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Отель «Гельвеция»

Российский сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru начал работать с самозанятыми. Об этом написал журнал Forbes со ссылкой на сообщение руководителя отдела по работе с отелями компании Арины Актемировой.

«Исторически мы были более ориентированы на работу с крупными и средними отелями, однако за последний год к нам подключилось большое количество малых объектов — в этом сегменте владельцы зачастую предпочитают оформлять свой бизнес как самозанятость и пользоваться преимуществами специального налогового режима», — сказала она.

С самозанятыми в России, в частности, уже работают сервис бронирования жилья «Суточно.ру», сервис объявлений об аренде и продаже недвижимости «Циан», российская система бронирования отелей «Броневик».

4 марта 2022 года онлайн-сервис для размещения объявлений и аренде объектов недвижимости на короткий срок Airbnb приостановил свою деятельность на территории России и Белоруссии.

В тот же день сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал работать в России.

Во второй половине сентября прошлого года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса «Суточно.ру» написала, что в России стоимость посуточной аренды апартаментов и квартир выросла почти на 25% за год.

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