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Правкомиссия одобрила покупку «Татнефтью» шинного бизнеса Nokian Tyres в России

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Nokian Tyres

Правкомиссия одобрила покупку российских активов Nokian Tyres «Татнефтью» во вторник, 14 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Nokian Tyres.

«Согласно постановлению правительственной комиссии РФ, общая допустимая цена сделки, определенная комиссией, составляет 23,05 млрд рублей», — говорится в сообщении.

При этом предварительная стоимость сделки — 286 млн евро.

Планируется, что будет применен фактический обменный курс рубля/евро, установленный ЦБ России в день платежа.

В организации добавили, что ожидалось, что первоначальная цена сделки, будет порядка 400 млн евро. Речь о дате объявления — 28 октября 2022 года.

Компания Nokian Tyres является производителем шин. По информации представителей бренда, особое внимание уделяется продуктам и услугам для безопасности дорожного движения в сложных климатических условиях.

Ранее правительство одобрило сделку по продаже заводов IKEA в России.

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