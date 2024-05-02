Экс-игрок «Спартака» выделил лучших футболистов в матче Кубка России с «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко после матча Кубка России против столичного «Динамо» заявил, что все футболисты клуба друг друга дополняют, передает «Спорт-Экспресс».

»Соболев и Селихов понравились. Маслов был ничем не хуже Бабича. Игнатов в своем стиле сыграл. Пруцев сделал свой объем. Чернов в последнее время нравится. . Вообще вся команда друг друга дополняет», — сказал Ещенко.

1 мая «Спартак» обыграл «Динамо» в полуфинале Пути регионов Кубка России. Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Счет в этом поединке открыл Александр Соболев на 9-й минуте игры, а окончательный результат установил Михаил Игнатов, отличившийся на 39-й минуте.

Красно-белые, которыми сейчас руководит Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля, в финале Пути регионов Кубка России сразятся с победителем противостояния между калининградской «Балтикой» и «Ростовом».

Ранее стало известно, почему «Спартак» стал играть лучше после увольнения Абаскаля.