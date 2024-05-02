Польских велосипедистов оштрафовали за езду вдоль границы с Россией

Польские велосипедисты прокатились вдоль границы с Калининградской областью и нарвались на крупный штраф. Об этом пишет «Клопс» со ссылкой на Варминско-Мазурский отдел пограничной стражи Польши.

Сообщается, что 44-летняя женщина и ее 36-летний спутник не обратили внимание на запрещающие знаки и оказались вблизи государственной границы между Россией и Польшей. Велосипедистов задержали и оштрафовали на 500 злотых (11 595 рублей).

До этого сообщалось, что с начала 2024 года в Москве за нарушение правил дорожного движения (ПДД) были оштрафованы более 15 тыс. водителей электросамокатов. Профили еще 7 тыс. пользователей были заблокированы операторами кикшеринговых сервисов.

Штрафы водители электросамокатов получили за нарушения правил безопасного вождения и обслуживания.

Ранее сообщалось, что россиянин украл детский велосипед, чтобы вернуть его за вознаграждение.