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В Польше в белоруску плюнули из-за русского языка

Warsawhere: в Варшаве в девушку из Белоруссии плюнули из-за русского языка

Девушка из Белоруссии подверглась нападению в польской Варшаве из-за того, что говорила на русском языке. Об этом пишет портал Warsawhere, который опубликовал видео случившегося.

Инцидент произошел 30 апреля. Как рассказала издания 22-летняя пострадавшая, она гуляла с подругой, с которой общалась на русском, когда к ним подошла подвыпившая пара, мужчина и женщина.

Последняя стала оскорблять девушек и требовать, чтобы они «возвращались на Украину». Свои слова она подкрепила плевком прямо в лицо белоруски. Та в ответ пнула обидчицу по ягодицам, после чего к потасовке присоединился кавалер женщины, который несколько раз ударил оплеванную гражданку Белоруссии, пока оскорблявшая ее женщина держала ее за волосы.

Проходившие мимо люди пригрозили вызвать полицию, после чего пара дебоширов ретировалась.

Белоруска написала заявление, полицейские завели дело об оскорблении по национальному признаку.

До этого сообщалось, что власти эстонского Таллина предложили закрыть фонд «Русский лицей», основанный в 2012 году, чтобы проводить дополнительные уроки для учеников русских школ.

Ранее ООН раскритиковала отказ от русского языка в Молдавии.

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