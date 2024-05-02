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Модульный ЗРК «Бук-М3» усиливает противодействие украинским ракетам и дронам

АЦ ВКО: модульный вариант «Бук-М3» способен повысить уровень объектовой ПВО

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РИА Новости

Модульный вариант зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» может значительно повысить возможности объектовой ПВО для отражения угроз террористических атак со стороны украинских ракет и беспилотников. Об этом заявили в Аналитическом центре по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО), сообщает РИА Новости.

«Модульный вариант ЗРК «Бук-М3» способен серьезно повысить уровень объектовой ПВО и парировать существующие и перспективные угрозы воздушных террористических атак», – отмечает АЦ ВКО.

В центре отметили, что при организации объектовой ПВО от самоходных установок можно отказаться. В связи с этим, НИИП им. В.В. Тихомирова и Ульяновским механическим заводом реализована идея модульного ЗРК средней дальности».

Отмечается, что за счет отказа от шасси цена комплекса резко уменьшается, при этом увеличиваются разведывательные и огневые возможности.

Модульный ЗРК «Бук-М3» планируют использовать при защите стратегических объектов и населенных пунктов.

До этого российские военные заявили, что трудную задачу перехвата Storm Shadow решает комплекс «Бук-М3».

Ранее военный эксперт назвал преимущества новейшего ЗРК С-500.

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