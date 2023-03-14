Курс рубля ослабился по отношению к доллару, евро и юаню после старта торгов

Курс российского рубля ослабился по отношению к американскому доллару, евро и китайскому юаню. По данным Мосбиржи на 7:38 мск вторника доллар торгуется на уровне 75,43 руб., евро – 80,94 руб., юань – 10,947 руб. К началу торгов валюты прибавили по 0,44%, 0,49% и 0,02% соответственно. Это следует из данных торговой площадки.

На старте торгов курс евро составил 80,59 руб., юань торгуется по 10,94 руб. На старте торгов отмечалось снижение курса доллара к рублю на 18 копеек.

Как ранее написало агентство ТАСС, банки Кубы начали принимать карты российской платежной системы «Мир». Как говорится в публикации, эмблема российской платежной системы начала отображаться на экранах банкоматов. Теперь с карты «Мир» можно снять наличные деньги.