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Политолог Вароли назвал доллар «куском бумаги»

Американский политолог Джон Вароли предположил, какое будущее ожидает финансовую систему США

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«Газета.Ru»

Предсказание судьбы финансовой системы США сделал американский политолог Джон Вароли, пишет РИА Новости.

Политолог спрогнозировал крах финансовой системе Соединенных Штатов. Он также считает, что временный кризис только отсрочит неизбежное. По его словам, Белый дом стремится предотвратить панику и убедить американцев, что «кусок бумаги, называемый долларом, чего-то стоит».

Вароли предсказывает в связи с крахом доллара неприятности и другим западным странам и государствам-участникам НАТО.

По оценке Вароли, РФ, КНР и в целом Средний Восток способны избежать серьезных последствий.

«Их экономики независимы от нашей и у них нет долгов, у нас же их огромное количество», — резюмировал политолог.

Ранее в Нью-Йорке власти уже закрыли Signature Bank из-за системных рисков. Минфин США в совместном заявлении с Федеральной резервной системой (ФРС) и Федеральной комиссией по страхованию вкладов США пообещал всем вкладчикам SVB доступ к вкладам с понедельника, 13 марта.

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