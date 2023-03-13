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Финны переплатили в 2022 году за электричество около €5 млрд

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Global Look Press

Жители Финляндии из-за энергетического кризиса в 2022 году заплатили по счетам за электроэнергию на €5 млрд больше по сравнению с 2021 годом, сообщила телерадиовещательная компания Yle.

По ее данным, во второй половине 2022 года средняя цена за киловатт-час достигла 20 центов, в то время как в 2020 году она составляла 2,8 цента.

«Себестоимость производства электроэнергии примерно такая же, как до энергетического кризиса. Производители чистой электроэнергии получают огромную выгоду от сложившихся обстоятельств», — заявил профессор университета Аалто Петер Лунд.

Основной причиной роста цен он назвал конфликт на Украине и остановку поставок энергоресурсов со стороны России. Дефицит природного газа, в свою очередь, вызвал рост цены производства электроэнергии на основе этого вида топлива.

Во второй половине января пресс-служба Энергетического агентства Финляндии опубликовала данные, согласно которым по итогам прошедшего года цены на электроэнергию в североевропейской стране резко выросли. Увеличение стоимости в среднем составило от 106% до 353% в сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года.

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