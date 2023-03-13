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ЕС на полгода продлил антироссийские санкции

ЕС продлил на полгода санкции против почти 205 организаций и 1500 физлиц России

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Совет Евросоюза в очередной раз на полгода продлил действующие с 2014 года антироссийские рестрикции в отношении порядка 205 организаций и 1500 физических лиц «за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины». Об этом говорится в соответствующем заявлении Совета ЕС.

Срок действия ограничений истекал 15 марта, теперь они будут актуальны до 15 сентября 2023 года.

В феврале 2023 года страны — члены Евросоюза согласовали 10-й пакет санкций в отношении России. В нем ЕС ввел ограничения в отношении 87 физических и 34 юридических лиц. После введения 10-го пакета под антироссийскими санкциями ЕС находятся 1473 физических лица и 205 организаций.

Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что содержание 10-го пакета рестрикций против РФ оказалось весьма предсказуемым.

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Санкции против России
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