ЕС на полгода продлил антироссийские санкции

Совет Евросоюза в очередной раз на полгода продлил действующие с 2014 года антироссийские рестрикции в отношении порядка 205 организаций и 1500 физических лиц «за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины». Об этом говорится в соответствующем заявлении Совета ЕС.

Срок действия ограничений истекал 15 марта, теперь они будут актуальны до 15 сентября 2023 года.

В феврале 2023 года страны — члены Евросоюза согласовали 10-й пакет санкций в отношении России. В нем ЕС ввел ограничения в отношении 87 физических и 34 юридических лиц. После введения 10-го пакета под антироссийскими санкциями ЕС находятся 1473 физических лица и 205 организаций.

Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что содержание 10-го пакета рестрикций против РФ оказалось весьма предсказуемым.